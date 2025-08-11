برخوردو واژگونی دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در محور میاندوآب به مهاباد سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت : در محور میاندوآب_مهاباد گزارشی مبنی بر تصادف دو خودروی پراید و پژو۴۰۵ دریافت شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات برده رشان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام، اقدامات اولیه و پیش بیمارستان به مراکز درمانی انتقال یافتند.