وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در سفر به فارس گفت: تخت جمشید و پاسارگاد از این پس به صورت هیئت امنایی اداره می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به فارس بیش از ده مصوبه در زمینه گردشگری و تاریخی تصویب شد.

هیئت امنایی اداره شدن هردو مجموعه جهانی پاسارگاد و تخت جمشید مصوبه ای بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد.

تعیین حریم مجموعه های جهانی تخت جمشید و پاسارگاد و‌ ابلاغ آن یکی از مصوباتی بود که براساس آن روند ساخت و ساز مسکن در روستاهایی که در حریم این مجموعه ها واقع شده اند آسان تر خواهد شد و مشکلات روستاییان که در حریم درجه دو این آثار واقع شده اند برطرف می شود.

تخصیص بودجه برای مرمت و بازسازی مدرسه علمیه سعیدیه شهر ارسنجان و تعیین حریم و بازسازی اثر تاریخی ایوان قدمگاه ارسنجان از دیگر مصوباتی بود که در سفر آقای سید رضا صالحی امیری به فارس تصویب رسید.