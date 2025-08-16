شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی از پرسه تعداد زیادی سگ ولگرد در مهرشهر استان سیستان و بلوچستان خواستار حل این معضل شد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سال‌های اخیر، افزایش سگ‌های ولگرد یا بی صاحب و پرسه زدن آنها در سطح معابر شهر زاهدان، به معضلی تبدیل شده و سال‌هاست که موجب هراس، نگرانی و بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.

مشکلات بهداشتی جولان این حیوانات از یک سو و حرکت گروهی برای یافتن غذا از طرف دیگر نه تنها چهره نازیبایی به شهر داده، بلکه موجب ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان شده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی بخشی از این مشکل در مهرشهر را با ما به اشتراک گذاشته و درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.



متن یام شهروند خبرنگار ما:

سلام این وضع سگ‌ها در مهرشهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان است که در فیلم ملاحظه می‌کنید و هر لحظه امکان داره این سگ‌ها جان یک نفر را بگیرند و شهرداری همچنان خواب هست. حرکت گله‌ای آنها و پرسه زدن در سطح شهر علاوه بر وحشت موجب آلودگی محیط زیست اهالی می‌شود.