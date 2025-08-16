پخش زنده
یادگیری مداوم، حل معما و ورزش به حفظ حافظه و افزایش تمرکز کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با سرعت بالای زندگی و خواستههای فراوان، حفظ حافظه و تمرکز برای بسیاری از افراد به یک دغدغه تبدیل شده است. طبق گزارش تایمز آو ایندیا، ۹ راه برای انجام منظم فعالیتهای خاص برای کمک به بهبود تمرکز و تقویت حافظه وجود دارد که به شرح زیر است:
۱. یادگیری مداوم
یادگیری چیزهای جدید میتواند مغز را تحریک کند تا عملکردهای خود را بهبود بخشد. میتوانید یک زبان، یک ساز موسیقی یا هر مهارت دیگری را یاد بگیرید. این فرآیند ذهن را تحریک کرده و به ایجاد اتصالات عصبی جدید کمک میکند.
۲. معما
حل معما به بهبود مهارتهای حل مسئله، تشخیص الگو و حافظه به طور همزمان کمک میکند. همچنین تمرکز را افزایش میدهد.
۳. توسعه واژگان
فقط یادگیری چند کلمه میتواند مفید باشد، زیرا نیازی به صرف تمام روز برای خواندن فرهنگ لغت نیست. یادگیری معانی کلمات جدید، مغز را تحریک کرده و عملکردهای آن را بهبود میبخشد.
۴. انواع بازیهای فکری
بازیهای فکری مهارتهای تفکر را بهبود میبخشد. این کار به ویژه برای بزرگسالان مسن مفید است، زیرا میتواند مهارتهای تفکر مانند روانی کلامی و خودکنترلی را بهبود بخشد.
۵. رقصیدن
یادگیری حرکات رقص جدید میتواند عملکرد مغز را بهبود بخشد، سرعت پردازش و حافظه را افزایش دهد.
۶. گوش دادن به موسیقی
موسیقی اثرات درمانی دارد. گوش دادن به موسیقی میتواند خلاقیت را افزایش دهد و همچنین با بهبود حافظه، روانی کلامی و سلامت کلی روان مرتبط است.
۷. محاسبات ذهنی
ماشین حساب خود را کنار بگذارید و سعی کنید از مهارتهای ریاضی خود استفاده کنید. میتوانید سعی کنید مسائل ریاضی ساده را در ذهن خود حل کنید. این کار به بهبود تمرکز و حافظه کمک میکند.
۸. ورزش
فعالیت بدنی منظم برای حفظ سلامت مغز ضروری است. ورزش جریان خون و اکسیژن را به مغز افزایش میدهد که حافظه و یادگیری را بهبود میبخشد.
۹. مسیرهای مختلف را پیادهروی کنید
برخی از افراد از پیادهروی روزانه لذت میبرند، بنابراین میتوانند مسیرهای مختلفی را امتحان کنند. کاوش در یک مسیر جدید مغز را تحریک میکند، زیرا مناظر، افراد و چیزهای جدید ذهن را فعال میکنند.