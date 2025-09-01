پخش زنده
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: طبق آخرین آمارها ۹۵۳ اثر تاریخی در استان به ثبت رسیده که نشانگر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری این استان کهن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدرضا محمدپور با بیان اینکه از این تعداد ۸۰۸ اثر غیر منقول شامل بناها، محوطهها و تپه هاست، افزود:یک مورد از این آثار گنبد جهانی سلطانیه است که به عنوان اثر جهانی شناخته میشود.
وی با بیان اینکه ۲۷ مورد نیز آثار طبیعی شامل آبشارها، چشمه ها، کوهها و درختان است، گفت: زنجان در حوزه میراث معنوی ناملموس نیز ظرفیتهای زیادی دارد که میتوان به خوراکی ها، بازیهای بومی و محلی و مراسم مذهبی و دینی اشاره کرد.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: تاکنون ۶۶ اثر در حوزه میراث معنوی ناملموس استان به ثبت ملی رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش آثار منقول نیز ۵۲ اثر تا کنون به ثبت رسیده است، گفت: این حوزه، کوزههای سفالی، انگشترها یا ابزارآلاتی را شامل میشود که در گذشته مورد استفاده قرار میگرفته است.
محمدپور افزود: از هم استانیها در خواست میشود در صورتی که در منزل آثار تاریخی از گذشتگان یا پیشینیان به یادگار دارند با این اداره کل همکاری داشته باشند تا برای ثبت، حفاظت و نگهداری آنها اقدامات لازم انجام شود.
وی گفت: این آثار پس از ثبت به صاحبانش برگردانده میشود و آنها میتوانند از اثر نگهداری کنند و در صورتی که به مرمت نیاز باشد از میراث فرهنگی برای انجام اقدامات لازم درخواست کنند.