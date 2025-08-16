

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز‌ها توسط گوشی تلفن همراه و اینترنت می‌توانیم از خدمات آنلاین بسیاری بهره ببریم یکی از این خدمات آنلاین تاکسی‌های اینترنتی است که با سرعت بالا و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار داده شده است. از طرف دیگر به نوعی اشتغالزایی نیز محسوب می‌شود و بسیاری از افراد از طریق آن کسب درآمد می‌کنند.

اما شهروند خبرنگار ما که یکی از رانندگان سامانه هوشمند حمل و نقل یکی از شرکت‌های اینترنتی است از تحمیل جریمه لغو مسافر بر رانندگان گلایه کرده و از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام، بنده راننده اسنپ وانت هستم چند روزی هست که اسنپ با قانون خودساخته هر سفری که لغو بشود، چه از طرف مسافر چه از طرف راننده، ۳۵۰ هزار تومان جریمه می‌کند و با همین قانون برای سه سفری که توسط مسافر لغو شده برای من ۹۶۵ هزار تومان جریمه ثبت شده است. لطفاً به فریاد ما برسید.









