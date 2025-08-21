پخش زنده
امروز: -
شهروند خبرنگار ما با ارسال تصویری از وضعیت بدآسفالت و غیربهداشتی معابر خیابان کشاورز شهر زاهدان گلایه کرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، شهری استراتژیک در جنوب شرق ایران و دروازه ارتباطی با دریای اقیانوسی عمان و کشورهای همسایه شرقی، بهویژه پاکستان است. با این وجود، چهره نازیبای شهری در مرکز استان با وجود معابر فرسوده و آسیب دیده زیاد، مانعی جدی برای زندگی شهروندان شده است. مشکل آسفالت معابر زاهدان در برخی مناطق این شهر وجود دارد و به عنوان یک مسئله مهم در بافتهای فرسوده و مناطق کمبرخوردار مطرح است.
کوچهها و خیابانهای فرسوده، نه تنها جلوه ناخوشایندی به شهرها بخشیدهاند، بلکه هزینههای سنگینی برای شهروندان، بهویژه دارندگان خودرو به همراه داشتهاند. شهروند خبرنگار ما با ارسال تصویری از تجمع فاضلاب در سایه نبود آسفالت مناسب برای معابر خیابان کشاورز این شهر خواستار رسیدگی شد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، آسفالت معابر خیابان کشاورز ۱۴ در زاهدان، استان سیستان و بلوچستان در شرایط نابسامان قرار دارد. اهالی میگویند بارها به شهرداری منطقه مراجعه کردهاند اما پاسخی نگرفتهاند. وضعیت نامناسب کوچه مشکلات زیادی برای ساکنان ایجاد کرده و نیاز به رسیدگی فوری دارد. انتظار میرود شهرداری زاهدان در کوتاهترین زمان برای ساماندهی این مسیر اقدام کند.