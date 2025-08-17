پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال تصاویری از روشنایی شبانهروزی چراغهای برق در بلوار جام جم شهر زاهدان گلایه کرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که کشور با بحران کمبود منابع انرژی و ضرورت صرفهجویی در مصرف برق مواجه است، روشن بودن لامپهای بلوار شهر زاهدان در ساعات روشن روز، سوالبرانگیز و قابل تأمل است. این وضعیت نهتنها مصداق بارز اسراف منابع عمومی است، بلکه نشانهای از بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی به اصل مدیریت بهینه مصرف انرژی محسوب میشود. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام وقت بخیر، در بلوار جام جم تقاطع خیابان امام خمینی شهر زاهدان لامپهای وسط بلوار در روز هم روشن است و در خیلی از خیابانها چنین معضلی داریم. واقعا برای مدیریت اداره برق شهرستان زاهدان جای تأسف دارد که در جاهای مختلف لامپهای وسط بلوار یا خیابانها در روز هم روشن است و مردم با این گرمای طاقت فرسا باید ۲ الی ۴ساعت قطعی برق داشته باشند خواهشمند است رسیدگی نمایید.