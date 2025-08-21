پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال تصویری از روشناییهای زیادی در یک خیابان فرعی شهر قدس بدون رعایت هدر رفت انرژی ابراز تاسف کرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کشور در ماههای اخیر با چالش ناترازی در تأمین گاز و برق مواجه بوده است، بهطوریکه در بسیاری از نقاط کشور قطعی برق دو ساعت در شبانهروز به امری رایج تبدیل شده است. با این حال، این مسئله تنها به مشکلات زیربنایی محدود نمیشود و ارتباط مستقیمی با «فرهنگ مصرف انرژی» دارد.
اگرچه در روزهای گذشته کارزارهای اجتماعی با هدف کاهش مصرف و صرفهجویی در گاز و برق راهاندازی شده است، اما مشاهدات میدانی شهروند خبرنگار ما نشان میدهد که مصرف غیرضروری انرژی بهویژه در اماکن عمومی همچنان ادامه دارد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام همانطور که در عکس ارسالی مشاهده میکنید خیابان فرعی ۲۴ متری سجاد در شب جوری روشن هست که میشود زیر نورش سوزن نخ کرد! چراغهای ۱۵۰ وات و ۲۰۰ وات نصب شده با پایههای نزدیک به هم، آقای شهردار، آقای رئیس اداره برق ۸ عدد پروژکتور میدان قدس خاموش شده که صرفه جویی بشود پارک حنانه پل ورودی و بلوار تولیدگران نیمه خاموش شده است واقعا با این بحران انرژی و مشکل بی برقی در کشور خیابانهای اصلی شهر خاموش هستن و اینجا اینطور روشن درسته؟