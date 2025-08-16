به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری دشت آزادگان با اشاره به تردد ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ زائر از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین حسینی از مرز چذابه، افزود: در روز اربعین حسینی ۲۶ هزار و ۹۴۵ زائر از این مرز تردد داشتند.

سید قاسم موسوی گفت: مجموع تردد زائران ایرانی ۴۵۰ هزار و ۱۱ نفر بوده است که از این تعداد ۲۷۷ هزار و ۲۳ زائر از کشور خارج شدند و ۱۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر وارد کشور شدند.

وی به آمار زائران اتباع خارجی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: از مجموع ۵۶ هزار و ۲۰۴ زائر اتباع خارجی که از مرز چذابه تردد داشتند ۴۵ هزار و ۲۶۸ نفر از کشور خارج شدند و ۱۰ هزار و ۹۳۶ زائر اتباع خارجی به کشور بازگشتند.

موسوی از آمادگی کامل دستگاه‌ها برای خدمت رسانی در مسیر بازگشت زوار خبر داد و گفت: مواکب مستقر در مرز چذابه تا پایان ماه صفر به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی خواهند کرد.