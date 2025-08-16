به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی‌اش، همواره با چالش‌های مربوط به آب رو‌به‌رو بوده است. بخش زیادی از کشور در نواحی خشک و نیمه‌خشک واقع شده‌اند و منابع آبی برای تأمین نیاز‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی کافی نیستند و با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما به امری نگران کننده تبدیل شده است. این در حالی است که برخی از مناطق کشور استاندارد‌های لازم رعایت نمی‌شود و آب به میزان زیادی هدر می‌رود. با توجه به کم آبی‌های اخیر آبریزی شدید کولر آبی در یکی از ادارات کرج سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.





