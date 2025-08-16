پخش زنده
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی با توجه به بحران کم آبی از هدررفت شدید آب شرب در اداره فرآوردههای نفتی شهر کرج اظهار نارضایتی کرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمیاش، همواره با چالشهای مربوط به آب روبهرو بوده است. بخش زیادی از کشور در نواحی خشک و نیمهخشک واقع شدهاند و منابع آبی برای تأمین نیازهای کشاورزی، صنعتی و خانگی کافی نیستند و با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما به امری نگران کننده تبدیل شده است. این در حالی است که برخی از مناطق کشور استانداردهای لازم رعایت نمیشود و آب به میزان زیادی هدر میرود. با توجه به کم آبیهای اخیر آبریزی شدید کولر آبی در یکی از ادارات کرج سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به اشتراک گذاشت که مشاهده میکنید.