شهروندخبرنگار ما فیلمی از بارش شدید باران و پرآب شدن زنجان رود در روستای باغلوجه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حالیکه روز‌های گرم تابستان را می‌گذرانیم و شهروندان در برخی از نقاط کشور زیر آفتاب سوزان قرار دارند؛ اما برخی از شهر‌های کشورمان با بارش باران همراه شده است. بطوریکه این بارش باران موجب بارش‌های سیل آسا شده و معابر شهر و روستا را سیلابی کرده است. در این روز‌های تابستانی اهالی روستای باغلوجه‌آقا استان زنجان نیز از این بارش‌ها بی نصیب نماندند و چهره رودخانه های روستا را سیلابی کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از پرآب شدن زنجان رود را به نمایش گذاشت که در ادامه مشاهده می‌کنید.