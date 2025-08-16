به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست سه‌به‌سه میان «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که شامگاه جمعه در پایگاه مشترک «المندورف-ریچاردسون» در حومه شمالی شهر «انکوریج» در آلاسکا آغاز شد، پس از گذشت بیش از ۲ ساعت و نیم، پایان یافت.

پس از این نشست، ۲ رئیس جمهور با حضور در نشست خبری مشترک به سوال خبرنگاران بین‌المللی پاسخ دادند.

در همین راستا، رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا گفت: «مذاکرات با ترامپ در فضایی مثبت و احترام متقابل برگزار شد.»

او افزود: «مذاکرات بسیار سازنده بود. از همتای آمریکایی خود برای برگزاری چنین نشستی قدردانی می‌کنم.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که مسکو و واشنگتن، با وجود آنکه اقیانوس آنها را از هم جدا می‌کند، «همسایگان نزدیک» به شمار می‌آیند.

پوتین با اشاره به پیوند‌های تاریخی میان ۲ کشور گفت بخش قابل توجهی از تاریخ مشترک روسیه و آمریکا به آلاسکا مرتبط است.

رئیس جمهور روسیه، گفت: «روسیه همیشه نمونه‌های تاریخی از چگونگی شکست دشمنان مشترک به دست روسیه و آمریکا و کمک و پشتیبانی از یکدیگر را به یاد خواهد داشت. روابط بین روسیه و آمریکا به پایین‌ترین نقطه خود از زمان جنگ سرد رسیده است، زمانی که هیچ تماس مستقیمی بین رهبران وجود نداشت. این به نفع روسیه یا جهان نیست.»

پوتین افزود: «روسیه تمایل دولت ترامپ را برای تسهیل حل بحران اوکراین می‌بیند. روسیه نیز خالصانه علاقه دارد تا جنگ در اوکراین پایان یابد. اوکراین یک کشور برادر برای روسیه محسوب می‌شود. بحث اوکراین، بحث امنیت ملی روسیه است. به رغم نداشتن تمایل به جنگ و تلاش برای پایان خونریزی، باید همه ریشه‌های تهدید امنیتی از میان بروند. مذاکرات با ترامپ سازنده و محترمانه بود.»

او گفت: «امنیت اوکراین باید تضمین شود.»

رئیس جمهور روسیه افزود: «ترامپ می‌گوید اگر در سال ۲۰۲۲ رئیس جمهور بود، هیچ جنگی در اوکراین رخ نمی‌داد. من با او موافقم. دفعه بعد شما (ترامپ) را در مسکو خواهیم دید.»

ترامپ نیز در طول این نشست خبری مشترک گفت: «ما امروز واقعاً پیشرفت بزرگی داشتیم. من جلسات سختی با پوتین داشته‌ام، اما همیشه رابطه فوق‌العاده‌ای با او داشته‌ام. جلسه فوق‌العاده پرباری بود، روی نکات زیادی توافق شد و فقط چند نکته باقی مانده بود. هنوز به آنجا نرسیده‌ایم، اما احتمال زیادی وجود دارد که برسیم. فقط چند نکته باقی مانده است.»

او افزود: «جلسه بسیار سازنده‌ای داشتیم. نکات بسیار زیادی وجود داشت که روی آنها توافق کردیم. به نظرم بیشتر آنها، چند مورد بزرگ هستند که هنوز کاملاً به آنها نرسیده‌ایم، اما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؛ بنابراین تا زمانی که به توافقی نرسیم، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. من تا مدتی دیگر با ناتو تماس خواهم گرفت. با افراد مختلفی که فکر می‌کنم مناسب هستند تماس خواهم گرفت و البته با رئیس جمهور زلنسکی تماس خواهم گرفت و در مورد جلسه امروز به او خواهم گفت. در نهایت، این به آنها بستگی دارد.»

ترامپ در ادامه گفت: «دیدار بسیار سازنده‌ای داشتیم. تماس‌های بسیاری خواهم گرفت. هر هفته هزاران نفر کشته می‌شوند و پوتین نیز خواستار پایان یافتن این جنگ است. به زودی دوباره تو (پوتین) را خواهم دید.»

سران آمریکا و روسیه بدون پرسش به سوالات خبرنگاران، به نشست خبری خود پایان دادند.