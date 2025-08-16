پخش زنده
امروز: -
وزرای خارجه ۳۱ کشور عربی و اسلامی به همراه سازمانهای منطقهای، اظهارات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» را شدیداً محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی عربی و صلح منطقهای دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزرای خارجه ۳۱ کشور عربی و اسلامی شامل اردن، الجزایر، بحرین، بنگلادش، چاد، کومور، جیبوتی، مصر، گامبیا، اندونزی، عراق، کویت، لبنان، لیبی، مالدیو، موریتانی، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان، سنگال، سیرالئون، سومالی، سودان، سوریه، ترکیه، امارات و یمن، به همراه دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیهای مشترک، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل، درباره «اسرائیل بزرگ» را شدیداً محکوم کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که این اظهارات نقض فاحش قوانین بینالمللی و اصول روابط بینالملل، تهدید مستقیم امنیت ملی عربی و حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و صلح منطقهای و جهانی محسوب میشوند.
وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی با تأکید بر احترام خود به قانون بینالملل و منشور سازمان ملل، به ویژه ماده ۲ بند ۴ درباره منع استفاده از زور یا تهدید به آن، اعلام کردند که این کشورها تمام سیاستها و اقدامات لازم برای تثبیت صلح، امنیت و توسعه را به دور از هر گونه سلطه و زور اعمال خواهند کرد.
بیانیه همچنین اقدامات بزالل سموتریچ، وزیر دارایی اسرائیلی، در تصویب طرحهای استعماری منطقه «E۱» و اظهارات نژادپرستانه وی علیه تشکیل دولت فلسطین را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تعدی به حق فلسطینیان برای تشکیل دولت مستقل با پایتخت قدس شرقی دانسته است. تأکید شده که اسرائیل هیچ حاکمیت قانونی بر سرزمینهای فلسطینی اشغالشده ندارد.
وزرای خارجه ضمن یادآوری قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، هشدار دادند که سیاستها و اقدامات اسرائیل برای الحاق زمینهای فلسطینی و توسعه شهرکسازی در کرانه باختری و قدس شرقی و تعرض به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی، از جمله مسجدالاقصی، موجب تشدید خشونت، تخریب اردوگاههای پناهندگان و تهدید صلح منطقهای و جهانی میشود.
در ادامه، وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی و سازمانهای منطقهای، جرائم اسرائیل، اقدامات نسلکشی، پاکسازی قومی و محاصره غزه را محکوم کردند و خواستار توقف فوری آتشبس و دسترسی بیقید و شرط کمکهای انسانی شدند. آنان همچنین مسئولیت کامل اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در قبال فروپاشی شبکه های بهداشتی و امدادی در غزه و آواره کردن فلسطینیان را یادآوری کردند.
بیانیه تأکید میکند که غزه بخشی جداییناپذیر از سرزمین فلسطین است و دولت فلسطین باید مسئولیت حکومت در غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، را بر عهده گیرد، با حمایت عربی و بینالمللی، در چارچوب برنامه سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین و سیاست «یک نظام، یک قانون و یک سلاح مشروع».
در پایان، وزرای خارجه و سازمانهای عربی و اسلامی، جامعه بینالمللی، به ویژه کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آمریکا را فراخواندند تا مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در الزام اسرائیل به توقف حملات و اقدامات تحریکآمیز و حمایت بینالمللی از مردم فلسطین انجام دهند و حق فلسطینیان در تشکیل دولت مستقل را تضمین کنند.