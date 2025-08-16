تمام معاهدات اسپانیا با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت که همکاری با شرکت‌های اسرائیلی به منزله حمایت از یک اقتصاد مبتنی بر نسل کشی است.

وی افزود: تمام معاهدات با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید و اتحادیه اروپا باید خرید سلاح از آن را متوقف کند.

هفته گذشته وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: اتحادیه اروپا باید فوراً اقدامی انجام دهد تا از موج جدید خشونت اسرائیل در غزه جلوگیری کند.

«خوزه مانوئل آلبارس» در ادامه سخنانش افزود: نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و در برابر تشدید اشغالگری نظامی اسرائیل و قحطی سکوت کنیم.

وزیر امور خارجه اسپانیا تأکید کرد: زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا مثل اسپانیا عمل کند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.