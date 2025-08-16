سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که گوترش از دیدار صورت گرفته بین پوتین و ترامپ در آلاسکا استقبال کرده است.

استقبال گوترش از مذاکرات ترامپ و پوتین بر سر اوکراین

استقبال گوترش از مذاکرات ترامپ و پوتین بر سر اوکراین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: «آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهوری روسیه و آمریکا در آلاسکا را که روز جمعه برگزار شد، مورد توجه قرار داده‌ است. ما از استمرار مذاکره‌ای سازنده بین کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی استقبال می‌کنیم.»

وی افزود: گوترش همچنین بر درخواستش برای آتش‌بس بی‌قید و شرط، کامل و فوری به عنوان نخستین گام برای برقراری صلح در اوکراین تاکید کرد.

سخنگوی گوترش ادامه داد: «سازمان ملل آماده حمایت کامل از تمام اقدامات معنادار برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.»

دیدار بین روسای جمهور آمریکا و روسیه در پایگاه نظامی «المندورف-ریچاردسون» در آلاسکا انجام شد. این مذاکرات در قالب «سه به سه» برگزار شد و دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.

در این نشست، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه از طرف روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده از طرف آمریکا حضور داشتند.

براساس اظهارات دو طرف، نشست آلاسکا در فضای مثبتی برگزار شد و رئیس‌جمهور آمریکا قول داد تا موضوعات این گفت‌وگو را با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به اشتراک بگذارد. با این حال، نشست آلاسکا بدون توافق خاصی بر سر اوکراین به پایان رسید.