ارائه خدمات درمانی و دارویی به بیش از ۷۳ هزار زائر اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بهداشت و درمان کاظمین در عملیات بهداشتی درمانی اربعین حسینی، گفت: اربعین امسال مانند سال گذشته دو درمانگاه در شارع صاحب الزمان (عج) و شارع امام علی (ع) کاظمین توسط این جمعیت مستقر شده و به زائران اربعین خدمات پزشکی ارائه می‌دهند.

لطیفی افزود: انجام ۵۸۰ مورد تست قند خون، ۲ هزار و ۳۱ نفر فشار خون، ۲۷۶ مورد نوار قلب، هزار و ۵۸۶ مورد سرم تراپی، مراجعه هزار و ۹۲۳ مورد گرمازدگی و انجام ۶ هزار و ۳۹۳ مورد تزریقات از جمله خدمات ارائه شده در زمینه پیراپزشکی بوده است.

مسئول بهداشت و درمان کاظمین در عملیات بهداشتی درمانی اربعین حسینی از ویزیت ۲۳ هزار و ۵۱۷ بیمار در درمانگاه‌های مستقر شهر کاظمین خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱ هزار و ۳۲۳ نفر از پزشک عمومی و ۲ هزار و ۱۹۴ نفر هم در بخش داخلی خدمت گرفته‌اند.

لطیفی افزود: ۱۱۲ پزشک، پرستار و کادر درمان از خراسان جنوبی در قالب تیم‌های هلال احمر به صورت هوایی از ۵ مردادماه اعزام شدند و کار خدمات رسانی آنها از ۱۲ مردادماه در کاظمین آغاز شد.

وی گفت: اربعین امسال برای چهارمین سال مدیریت درمانگاه‌ها و پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در شهر کاظمین برعهده جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی قرار گرفته است و آمادگی کامل برای خدمات رسانی به زائران وجود دارد.

لطیفی افزود: تعداد ۴۱ انتقالی توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی مستقر در کاظمین انجام شده که ۶ انتقالی به مرز و مابقی در داخل شهر کاظمین به بیمارستان بوده است.