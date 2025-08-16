مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با همراهی و همکاری مشترکان تهرانی نیاز مصرف انرژی در پایتخت طی تابستان امسال، ۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان اعلام کرد: نیاز مصرف انرژی در کلانشهر تهران با همراهی تمامی مشترکان تهرانی نسبت به تابستان سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است و این کاهش دستاوردی بسیار ارزشمند است که تنها با مشارکت تمامی هموطنان محقق و منجر به پایداری هرچه بیشتر شبکه توزیع برق پایتخت شد.

وی در ادامه افزود: میزان پیک نیاز مصرف برق تا به این لحظه در سطح شهر تهران به ۴ هزار و ۹۵۶ مگاوات رسیده که روند کاهشی را نشان می‌دهد.

ناظریان ضمن قدردانی از همراهی تمامی مشترکان تهرانی در رعایت الگوی مصرف و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مدیریت مصرف برق ابراز امیدواری کرد که با ادامه همراهی و همکاری هموطنان، بتوانیم همچون سال‌های گذشته، تابستان امسال را علی رغم محدودیت‌های موجود در منابع آبی نیروگاه‌های برق آبی، نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.