

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین دوره مسابقات رباتیک قهرمانی جهان ۲۰۲۵ چین دیروز با حضور ۲۵ دانش آموز تیم ایران در حال برگزاری است.

۷ نفر از دانش آموزانی که در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، در افتتاحیه از طرف اعضای تیم؛ یادشان گرامی داشته شد.

دانش آموزان نخبه کشورمان برای رفتن بر سکوی قهرمانی رقابت سختی با نمایندگان چین، رومانی، کره جنوبی، مالزی، مصر و سوئیس دارند.

تیم ایران در این مسابقات که به مدت سه روز برگزار می شود در لیگ‌های امدادگر ، مسیریاب، خلاقیت، راگبی، طراحی مهندسی کاربردی و گزارش فنی با نمایندگان ۳۱ کشور رقابت می کند.

این تیم سال گذشته در این مسابقات، نایب مقام قهرمان جهان شده بود.

یادآور می‌شود، دانش آموزان شهید، سروین احمدیان، علیرضا نیازمند، فاطمه نیازمند، فاطمه ذاکریان، هانیه بهمن آبادی، فاطمه سادات ارمکی، سهیل کطولی، مهرادخیری و علیسان جباری از اعضا تیم رباتیک کشوری بودند که قرار بود تعدادی از آنها در مسابقات جهانی نیز شرکت کنند که در جنایت اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی به شهادت رسیدند.



