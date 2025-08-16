به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای ساماندهی بازار برنج و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، شالیکوبی‌های شهرستان فریدونکنار ملزم به رعایت نرخ نامه مصوب و ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها شدند

موسوی مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی مازندران به همراه کارشناس بازرسی و نظارت تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار، طی بازدیدی سرزده از شالیکوبی‌های این شهرستان، بر رعایت نرخ‌های مصوب تبدیل شالی به برنج و همچنین ثبت دقیق ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبار‌ها تاکید کردند.

این بازدید که در راستای اجرای طرح نظارتی بر واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی انجام شد، با هدف نظارت بر فعالیت شالیکوبی‌ها و بررسی رعایت نرخ‌های تعیین‌شده صورت گرفت.

مسئولان ضمن بررسی وضعیت فعالیت شالیکوبی‌ها، خواستار ثبت اطلاعات کامل و به‌روز موجودی و تبادلات شالی در سامانه جامع انبار‌ها شدند. هدف از این اقدام، ایجاد امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار برنج اعلام شده است.

با توجه به اهمیت ساماندهی بازار برنج، این بازدید‌ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در این حوزه، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

امسال حدود ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی استان مازندران به زیر کشت ارقام محلی و پرمحصول برنج رفته که حدود ۵۰ هزار هکتار آن به ارقام پرمحصول همچون فجر، ندا، شیرودی و سایر ارقام اختصاص داشته است و مابقی به خانواده طارم مازندرانی تعلق دارد. پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۰۰ هزار تن برنج سفید از شالیزار‌های استان مازندران برداشت شود.