رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خرمشهر از برپایی دو نمایشگاه صنایع‌دستی در پایانه مرزی شلمچه و ایستگاه راه‌آهن خرمشهر با همکاری سازمان منطقه‌آزاد اروند خبر داد.

نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات زائر در شلمچه و راه‌آهن خرمشهر

نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات زائر در شلمچه و راه‌آهن خرمشهر

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما، سجاد پاک‌گهر گفت : در این دو نمایشگاه، ۳۵ هنرمند صنایع‌دستی از شهرستان‌های خرمشهر و آبادان تولیدات خود را در قالب نمایشگاه سوغات و هدایای زائر، در معرض دید و عرضه عموم قرار داده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خرمشهر افزود : نمایشگاه مستقر در شلمچه که با استقبال فراوان زائران مواجه شده ، فرصتی است برای این‌که زائرانِ خواهان خرید سوغات و هدایا بتوانند از این نمایشگاه موارد مدنظر خود را به عنوان سوغات زائر خریداری کنند.

وی گفت: در ایستگاه راه‌آهن خرمشهر نیز باتوجه به این‌که روزانه چهار رام قطار به صورت رفت و برگشت از خرمشهر به شلمچه درنظر گرفته شده بود، با همکاری ایستگاه راه‌آهن خرمشهر نمایشگاهی مشابه آن‌چه که در شلمچه برپا شده، دایر گردیده که با استقبال زائران مواجه شده است.

پاک‌گهر افزود: هر سال در روز‌های اربعین، نمایشگاه صنایع‌دستی در مرز شلمچه برپا می‌شد که امسال نیز با حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، این نمایشگاه علاوه بر مرز شلمچه در ایستگاه راه‌آهن خرمشهر نیز برپا شده است.

وی گفت : این دو نمایشگاه تا ۲۷ مرداد ماه جاری در این دو مکان دایر خواهد بود.