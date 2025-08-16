پخش زنده
برای تأمین حق بیمه سالانه مددجویان زیرپوشش بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خراسان جنوبی، ۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از زیرپوشش قرار گرفتن هزار و ۹۹ مددجوی روستایی و عشایری این نهاد در قالب بیمه اجتماعی خبر داد.
خزاعی عرب گفت: برای گسترش چتر حمایتی بیمههای اجتماعی، هزار و ۹۹ نفر از مددجویان واجد شرایط زیرپوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفتند که این اقدام گامی مهم در مسیر توانمندسازی اقتصادی و تأمین آیندهای مطمئن برای خانوارهای کمبرخوردار است.
وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: اجرای این برنامه در چارچوب سیاستهای عدالتمحور این نهاد، با هدف ایجاد پشتوانهای پایدار و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوادههای روستایی فاقد درآمد ثابت و بیمه، انجام شده است.
به گفته وی، با تحت حمایت قرار گرفتن این تعداد از مددجویان، افراد مشمول میتوانند از خدمات مهم بیمه ای از جمله بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری فوت بهرهمند شوند؛ خدماتی که پیش از این برای بسیاری از ساکنان مناطق محروم در دسترس نبود.
خزاعی عرب افزود: این نهادد با اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه بیمههای اجتماعی، در مسیر خودکفایی، تابآوری اقتصادی و توانمندسازی خانوارهای محروم، گامهای مؤثری برداشته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
هم اکنون۳۶ هزار و ۱۵۴ خانوار زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی هستند که از این تعداد، ۲۳ هزار و ۷۱۱ خانوار در مناطق روستایی سکونت دارند.