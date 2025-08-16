پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راه آهن اراک و کرمانشاه با اشاره به افزوده شدن چهار قطار فوقالعاده ویژه اربعین به قطارهای برنامهریزی شده استان کرمانشاه، از جابجایی بیش از ۲۸ هزار زائر در ایام اربعین از طریق راه آهن این استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه مصطفی ترکی گفت : این قطارها از شهرهای تهران، رشت، مشهد، ساری و گرگان وارد ایستگاه راهآهن کرمانشاه شدند.
وی این افزایش ظرفیتها را به منظور تردد بدون دغدغه زائران حسینی و استفاده از خدمات ریلی دانست و بیان داشت: امسال برای نخستین بار بود که قطارهای مستقیم از استانهای شمالی کشور وارد کرمانشاه شدند که این امر توانست علاوه بر تسهیل تردد زائران اربعین، به توسعه حملونقل ریلی و رونق گردشگری استان کمک کند.
مدیرکل راهآهن اراک و کرمانشاه خاطرنشان کرد: چند ماه پیش نیز قطار پنج ستاره «رجا» در مسیر کرمانشاه – تهران راهاندازی شد که با استقبال مسافران مواجه شده و در ایام اربعین نیز آماده خدمترسانی است.
وی تاکید کرد: زیرساختهای مناسب خدماتی و رفاهی در ایام اربعین برای زائران مرز خسروی فراهم شده و با پیگیری دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه و افزایش سرعت قطارهای کرمانشاه از ۶۰ به ۸۰ کیلومتر، سفرهای ریلی در مسیر کرمانشاه و بالعکس با سهولت بیشتری انجام میشود.