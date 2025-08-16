پخش زنده
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کرمانشاه از رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت پروازها در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: این فرودگاه با فراهم کردن امکانات ویژه و برپایی موکب، آماده خدمترسانی به زائران تا زمان بازگشت آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مجتبی بیاتی اظهار کرد: از چهارم تا بیست و دوم مردادماه سال جاری، ۸۵ پرواز ورودی و ۸۵ پرواز خروجی با حدود ۱۶ هزار مسافر از طریق فرودگاه کرمانشاه جابجا شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این فرودگاه تنها پایانه هوایی ۲۴ ساعته منطقه است، افزود: بخش عمده پروازها در بازه زمانی ساعت ۵ صبح تا ۲۲ بامداد انجام میشود و در مجموع تعداد پروازها در ایام اربعین، دو برابر شده است.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کرمانشاه با بیان اینکه مسیرهای تهران و مشهد پرترددترین مسیرهای پروازی برای زائران هستند، گفت: علاوه بر این مسیرها، پروازهایی به مقصد بندرعباس و عسلویه نیز برقرار است.