درگیریهای شدید میان نیروهای دولت موقت و عشایر در استان دیرالزور و شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به قسد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر گزارش رسانههای محلی سوریه، کانون این درگیریها که در دو ساحل شرقی و غربی رود فرات در جریان بود اکنون روستای طیانه و شهرکهای البصیره و غرانیج است.
هم اکنون دولت موقت سوریه در حال اعزام نیرو و تجهیزات گسترده از همه استانها به سمت شرق این کشور است.
نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت موقت سوریه یکدیگر را به نقض توافقهای پیشین متهم میکنند.
این درگیریها به دلیل وجود عشایر سوریه در دیگر استانهای این کشور به دیگر مناطق نیز کشیده شده است.
برهمین اساس، جوانان عشیره البریج در مناطق الکرامه و الجدیده استان رقه به مقرها و پستهای ایست و بازرسی قسد حمله کردهاند.
این درگیریها پس از آن شدت یافت که عشایر شهرک غرانیج، چند عضو قسد را در یک داروخانه در این شهرک محاصره کردند.
در درگیری ناشی از این محاصره، سه عضو عشایر هم پیمان دولت موقت زخمی شدند و یک نفر کشته شد.
در این محاصره و درگیری، ۶ عضو قسد نیز ربوده شدند که ۲ نفر از آنها آزاد شدند و چهار نفر دیگر در اسارت نیروهای عشایر هم پیمان دولت موقت هستند.