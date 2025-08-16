مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: با پرداخت بیش از ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان کرمانشاهی مجموع واریزی استان به بیش از ۸ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،علی ملکشاهی افزود: با احتساب پرداختی‌های جدید در ۲۴ ساعت گذشته، درصد پرداختی مطالبات گندمکاران در استان به رقم قابل توجه ۷۳ درصد رسید.

وی گفت: تا کنون بیش از ۵۸۶ هزار تن گندم به ارزش تقریبی ۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت مصوب دولتی خریداری شده که از این مقدار، ۷۳ درصد آن معادل ۸ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان آن توسط دولت و از طریق بانک کشاورزی پرداخت شده است.