به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در راستای توسعه اقتصادی استان کرمان، تفاهم‌نامه‌ای با حضور استانداری کرمان، فرمانداری جیرفت و سرمایه‌گذار خارجی از کشور چین برای اجرای پروژه ۹۰ میلیون دلاری مونتاژ خودرو و ایجاد ۸۰۰ فرصت شغلی در جیرفت به امضا رسید.

طبق توافق ،سرمایه‌گذار چینی پس از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کارخانه فروکروم در جیرفت و با مشاهده حمایت‌ها و تعامل مسئولان استانی، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خودرویی در این منطقه اعلام کرده است.