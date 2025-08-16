پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه سرمایهگذاری ۹۰ میلیون دلاری با سرمایهگذار چینی در حوزه خودرو در جنوب استان کرمان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در راستای توسعه اقتصادی استان کرمان، تفاهمنامهای با حضور استانداری کرمان، فرمانداری جیرفت و سرمایهگذار خارجی از کشور چین برای اجرای پروژه ۹۰ میلیون دلاری مونتاژ خودرو و ایجاد ۸۰۰ فرصت شغلی در جیرفت به امضا رسید.
طبق توافق ،سرمایهگذار چینی پس از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کارخانه فروکروم در جیرفت و با مشاهده حمایتها و تعامل مسئولان استانی، تمایل خود را برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع خودرویی در این منطقه اعلام کرده است.