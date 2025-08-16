پخش زنده
جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه، از افزایش قابل توجه تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی و تردد ۹۳۳ هزار زائر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، بهرام سلیمانی اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا پایان روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۹۳۳ هزار و ۴۶۴ زائر از مرز خسروی تردد داشتهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد را نشان میدهد.
به گفته وی، در این بازه، ۵۱۲ هزار و ۱۲۷ زائر خروج داشتهاند که ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را ثبت کرده است. همچنین ۴۲۱ هزار و ۳۳۷ نفر ورود کردهاند که رشد ۴ درصدی را نشان میدهد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری افزود: تنها در روز جمعه ۲۴ مرداد (۲۱ صفر)، آمار خروجی ۸۹۵ نفر و آمار ورودی ۶۵ هزار و ۲۴۱ نفر بوده است که به ترتیب ۱۳ و ۷۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشتهاند.
مرز خسروی همچنان یکی از مهمترین کانونهای تردد زائران اربعین حسینی به شمار میرود.