مدیرکل محیط زیست استان یزد: جدیت دستگاه قضا و تقویت همکاری فرماندهی انتظامی در برخورد با جرایم محیط زیستی، هشدار جدی به متخلفین حوزه شکار و صید در استان یزد است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن اکبری در بازدید یک روزه از بخش‌هایی از مناطق آزاد شهرستان‌های تفت، میبد و مهریز از وضعیت حفاظت پناهگاه حیات وحش شیرکوه و حفاظت گاه‌های اطراف آن بازدید نمود.

اکبری در خصوص این پایش میدانی گفت: در این بازدید یک روزه در مجموع برآورد وضعیت حفاظت نشان دهنده تلاش جدی همکاران در حوزه اجرایی بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به کشفیات شکار و صید طی چند روز گذشته گفت: کشفیات شکار و صید افزایش محسوسی در استان بویژه در شهرستان‌های خاتم، بهاباد، مهریز و تفت داشته است اگر چه این خبر در مجموع خوشایند نیست و لیکن نشان دهنده آمادگی و تلاش شبانه روزی همکاران اجرایی در حوزه محیط بانی است.

این مقام مسئول ضمن هشدار به متخلفین حوزه شکار و صید گفت: حضور شبانه روزی و آمادگی مامورین و محیط بانان استان و آرای صادره که نشان دهنده جدیت دستگاه قضایی برای برخورد جدی با متخلفین شکار و صید است و افزایش همکاری مجموعه فرماندهی انتظامی استان نظیر پلیس مواد مخدر، پلیس امنیت و پلیس اطلاعات و پیشگیری و کلانتری ها، عرصه را بر شکارچیان متخلف که در استان یا بعضا از استان‌های همجوار برای شکار به استان یزد می‌آیند را تنگ خواهد نمود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه در خصوص وضعیت تنوع زیستی مناطق مورد بازدید گفت: خوشبختانه در حوزه‌هایی که بازدید شد جمعیت‌هایی از پرندگان و حیات وحش برجسته استان دیده شد که این موید تلاش همکاران در این شهرستان‌ها و همکاری جوامع محلی و اطلاع رسانی به موقع آنها از هرگونه حضور افراد متخلف در زیستگاه‌ها است که صمیمانه از مردم استان که تلاش‌هایی در زمینه حفظ محیط زیست دارند کمال تشکر و قدردانی دارم.

اکبری در پایان به وضعیت خشکسالی مناطق اشاره نمود و گفت: متاسفانه سایه خشکسالی بر سر اکثر مناطق استان سنگینی می‌کند و باعث فشار مضاعف بر تنوع زیستی استان شده و امید است در پاییز بارندگی‌هایی داشته باشیم تا در ادامه سال، مخصوصا در فصل سرد سال بتوان بخشی از مشکلات حوزه تنوع زیستی را کم نمود.