مادر ۲۳ ساله سبزواری در نخستین بارداری خود، صاحب نوزادان سه قلو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار گفت: زایمان مادر سه قلوهای سبزواری به روش سزارین انجام شد و سه نوزاد دختر در این زایمان به دنیا آمد.
دکتر سارا بینش افزود: وزن قل اول ۱۳۶۰ گرم، قل دوم ۱۴۶۵ گرم و قل سوم ۱۳۴۰ گرم است.
وی با اشاره به وضعیت عمومی مطلوب مادر و نوزادان اظهار کرد: با توجه به تولد در هفته ۳۳ بارداری و نارس بودن، این سه قلوها هم اکنون در بخش NICU بیمارستان تحت مراقبت هستند.