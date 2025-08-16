پخش زنده
دستیار مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان در حوزه جوانان از اعزام ۸۰ عضو فعال این حوزه به طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیام زمانی با بیان اینکه طرح طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت برای چهارمین سال متوالی به میزبانی استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد شد، گفت: سیامین روز از ماه صفر مصادف با شهادت حضرت علیابنموسیالرضا(ع) است و خیل عظیمی از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس مشرف میشوند.
او افزود: قرار است سه هزار نفر از اعضای سازمان جوانان هلالاحمر کشور برای خدمترسانی به زائران فعالیت کنند.
دستیار مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان همدان به برنامههای این طرح اشاره و تأکید کرد: برپایی ایستگاههای سلامت، برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوع، و ارائه خدمات امدادی انساندوستانه مانند ویلچر رانی برای زائران، از جمله مهمترین فعالیتهای اعضای هلالاحمر در این ایام است، این طرح با هدف کمک به زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر اجرا میشود.
زمانی با محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونی اسرائیل و آمریکای جنایتکار در حمله ۱۲ روزه به کشور ایران و تقدیم بیش از یک هزار و ۱۰۰ شهید در این دفاع مقدس، تصریح کرد: جوانان هلالاحمر در چهارمین سال از اجرای این طرح ملی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و بهویژه امدادگران شهید به نیابت از آنها خدمترسانی به عموم مردم را انجام خواهند داد.
این مسئول گفت: این طرح از ۲۸ مرداد ماه تا چهارم شهریور به مدت هشت روز در مسیرهای مواصلاتی به حرم مطهر و در قالب سه شیفت هشت ساعته با حضور امدادگران خواهر و برادر اجرا میشود.