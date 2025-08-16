به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمزه صدیقی از وارد مدار شدن پنل‌های خورشیدی در پارکینگ ستاد شرکت خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح تأمین برق مصرفی بخش‌ اداری و عمومی و همچنین ایجاد فضای مناسب برای پارک خودروهای همکاران بوده و علاوه بر این امیدواریم سایر دستگاههای اجرایی نیز که دارای چنین فضاهایی هستند از این طرح الگو بگیرند و به زودی شاهد گسترش استفاه از انرژی‌های‌نو در ادارات باشیم.

صدیقی با اشاره به جزئیات فنی طرح اظهار داشت: این نیروگاه خورشیدی علاوه بر کاهش افت ولتاژ و تلفات شبکه، امکان استفاده بهینه از فضا را نیز فراهم کرده و سایه‌بان مناسبی برای وسایل نقلیه همکاران ایجاد کرده است.

وی در ادامه گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پس از تلاش همکاران این شرکت، بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی، حدود ۷۵ درصد برق مصرفی ساختمان‌های اداری ستاد از طریق پنل‌های فتوولتائیک نصب‌ شده بر روی سقف پارکینگ تأمین خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص نحوه استفاده از سامانه‌های خورشیدی نصب شده در شرکت بیان کرد: با به‌کارگیری سیستم ایزولاسیون در زمان قطع برق شبکه، هماهنگی مطلوبی با دیزل ژنراتور ایجاد شده و بارگذاری متناسب با ظرفیت ژنراتور صورت می‌گیرد.

صدیقی در ادامه تاکید کرد: پنل‌های خورشیدی در فضایی به مساحت ۲۱۵ مترمربع احداث شده و در آن از ۸۱ دستگاه پنل خورشیدی ۶۲۰ واتی استفاده شده که پس از راه‌اندازی، قادر به تولید سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات ساعت انرژی پاک خواهد بود.