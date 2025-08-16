به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با توجه به پیش‌بینی‌های افزایش دما تا اواسط شهریور از شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای استان خواست با اعمال دقیق برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، انجام ممیزی انرژی، انجام بازدید‌های میدانی و تعویض چراغ‌های پرمصرف معابر با چراغ‌های LED، ساماندهی مولد‌های برق اضطراری و نصب کنتور‌های هوشمند برق در ادارات از هر گونه قطع برق بدون برنامه برای مشترکین خانگی، صنفی، صنعتی، کشاورزی، اداری خودداری کنند.

منصور شیشه‌فروش همچنین بر ضرورت همکاری تمام مشترکان برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در رعایت الگو‌های مصرف بهینه برق، خاموش کردن سیستم‌های روشنایی در روز و در پیک مصرف، تنظیم دمای کولر‌ها در ۲۴ درجه و نصب سایه‌بان روی کولر‌ها تأکید کرد.

وی گفت: شماره تلفن‌های فوریتی ۱۲۱ حوادث برق و ۱۲۲ حوادث آب به‌صورت ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به مشترکان و امدادرسانی در حوادث برق و آب فعال هستند.