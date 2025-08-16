۳۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با توان مصرفی بیش از ۴۲ کیلووات با تلاش و همکاری نیرو‌های فنی و انتظامی و در چند عملیات در استان گیلان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، در نخستین عملیات ماموران با ورود به یک منزل استیجاری فاقد سکنه ۱۷ دستگاه ماینرغیرمجاز با توان مصرفی ۲۲ کیلووات را کشف و در عملیات دوم، ۴ دستگاه ماینر با توان ۸ کیلووات که در انبار یک ملک مسکونی مخفی شده بود ضبط شد.

در بازرسی از یک کارگاه تولیدی ۱۳ دستگاه ماینر با توان ۱۲ کیلووات که در بخش اداری طبقه بالا پنهان بود، شناسایی و جمع‌آوری شد.

گفتنی است در همه این موارد، ضمن توقیف تجهیزات، انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری و پرونده‌های قانونی مربوطه تشکیل شد.