به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: این رقابت‌ ها در دو جدول «آزاد» و «زیر ۱۴ سال» برگزار شد و شطرنج‌ بازان از نقاط مختلف ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نصرالله زاده افزود: در این دوره از مسابقات، ۷۰ شرکت‌ کننده از سبزوار حضور داشتند و در کنار رقبای مطرح کشوری، رقابت‌ های خوبی داشتند.

وی ادامه داد: حضور چهره‌ های شاخص شطرنج ایران، سطح بالای بازی‌ ها و استقبال خوب علاقه‌ مندان، این رویداد را به یکی از مسابقات شاخص تقویم شطرنج کشور در سال جاری تبدیل کرد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور پیر ملک ریاست هیات شطرنج استان خراسان رضوی و حجت الاسلام صانعی مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون شطرنج، به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.