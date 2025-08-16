به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: حدود ۵ ماه پیش سه قطعه جوجه هوبره که بدلایل نامعلوم از طبیعت و آغوش مادر جداشده بودند توسط یکی از علاقمندان و دوستداران حیات وحش به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شدند.

ارشادی افزود: تیمار داری و مراقبت از این گونه‌ی ارزشمند، تحت نظارت دامپزشک اداره کل و کارشناسان محیط زیست طبیعی آغاز و پس از حصول اطمینان از قابلیت رها سازی و زیست در طبیعت، با حضور خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از خبرنگاران فعال حوزه محیط زیست در منطقه حفاظت شده شاسکوه رها سازی شدند.

وی گفت:گاهی مشاهده می شود برخی از مردم و علاقمندان به حیات وحش با مشاهده نوزادان حیات وحش در مناطق، از سر دلسوزی و کمک به حیوانات اقدام به زنده گیری و تحویل آنها به محیط بانان و یا ادارات حفاظت محیط زیست می‌کنندکه توصیه می‌شود در صورت مشاهده نوزادان حیوانات وحشی در طبیعت هیچگونه اقدامی جهت گرفتن آنها نکنند و مراتب را به ماموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در مناطق و یا از طریق شماره تماس ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا در صورت نیاز اقدامات لازم انجام گیرد.