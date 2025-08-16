به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا و همچنین مقابله با احتکار کالای اساسی از مهمترین ماموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا روز گذشته در بازرسی و دو عملیات از دو باب انبار در جنوب تهران حدود ۱۳۰۰تن برنج قاچاق و احتکاری را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ۶۰۰ تن از این برنج‌ها قاچاق و ۶۷۲ تن دیگر نیز برنج احتکار شده است، عنوان داشت: در این رابطه دو نفر متهم بازداشت و پرونده تخلفات آنها توسط مبادی ذیربط در حال پیگیری است.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که مقادیر قابل توجهی از این کشفیات با ارز تخصیصی وارد کشور شده است، بیان داشت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص احتکار و کالای قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.