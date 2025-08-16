معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری اجلاس جهانی روز مسجد، در ششم شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام سیداحسان موسوی معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری اجلاس روز جهانی مسجد در روز ششم شهریور ماه خبر داد و گفت: در این اجلاس ائمه جماعات مساجد هدف و پرچمدار استان تهران که در بحران‌ها و جنگ ۱۲روزه، در میدان فعال بوده‌اند، حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در این اجلاس کلیپ شهید حجت الاسلام نیازمند، امام جماعت مسجد امام موسی کاظم (ع) شهرک شهید چمران که به همراه خانواده در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، رونمایی می‌شود.

وی افزود: همچنین در این اجلاس از ائمه جماعاتی که بعد از اصابت موشک‌های رژیم صهیونیستی به اطراف مسجد و آسیب دیدن مسجد، نماز جماعت را تعطیل نکردند و نخستین وعده نماز را در سریعترین زمان ممکن برگزار کردند، قدردانی می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: روز جهانی مسجد (۲۱ آوت) ۳۰ مرداد ماه است و امسال به دلیل تقارن این ایام با روز‌های پایانی ماه صفر، این اجلاس روز ششم شهریورماه برگزار می‌شود.

بیست و یکم اوت مصادف با ۳۰ مرداد، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال ۱۳۴۸ در چنین روزی رژیم صهیونیستی مسجدالاقصی قبله اول مسلمین جهان را به آتش کشید.