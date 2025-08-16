کارشناس هواشناسی: آسمان استان از امروز شنبه تا عصر یکشنبه نیمه ابری تا ابری با رگبارو رعد وبرق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز شنبه تا بعد ازظهر یکشنبه نیمه ابری تا ابری با رگبارو رعد وبرق همراه است.
فرجی با اشاره به اینکه از عصر یکشنبه جو استان پایدار میشود؛ افزود: از دوشنبه تا عصر چهارشنبه افزایش دما در استان پیش بینی میشود بطوریکه در برخی از مناطق ساحلی و جلگهای به ۳۵ درجه سانتی گراد میرسد.
وی گفت: عصر چهارشنبه مجددا افزایش ابر و بارشهای پراکنده از غرب استان آغاز میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز جویبار با ۳۴ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۴ درجه سانتی گراد خنکترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته فرجی دریا امروز نسبتا مواج برای شنا و گردشگری مناسب نیست.