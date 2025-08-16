وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: نیرو‌های این کشور فقط چند روز پس از توافق مسکو و کی‌یف، برای توقف درگیری‌ها آماده اعزام به اوکراین هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود دیدار کرد؛ آنها پس از بیش از سه سال جنگ در شرق اروپا درباره درگیری اوکراین صحبت کردند، اما به توافقی دست نیافتند.

پس از نزدیک به سه ساعت گفت‌و‌گو، آنها از پاسخ به خبرنگاران خودداری کردند، اما هر دو بیانیه‌ای دادند؛ ترامپ گفت «پیشرفت‌های بزرگی» حاصل شده، بسیاری از موارد توافق شده و «موارد بسیار کمی» باقی مانده است.

دولت نگلیس اوایل تابستان از تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد «نیروی چندملیتی اوکراین» حمایت کرد؛ طرحی نظامی برای تقویت دفاع اوکراین پس از فروکش کردن درگیری‌ها با هدف جلوگیری از حملات آینده روسیه.

یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: «برنامه‌ریزی به طور مداوم ادامه داشته تا اطمینان حاصل شود که نیرو‌ها بتوانند ظرف چند روز پس از توقف خصومت‌ها مستقر شوند.»به گفته دولت انگلیس، «این نیرو‌ها علاوه بر تأمین امنیت آسمان اوکراین و حمایت از امنیت دریایی، قرار است نیرو‌های زمینی را با ارائه لجستیک، تسلیحات و آموزش بازسازی کنند.»

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس افزود: «این نیرو‌ها مسیر اوکراین به سوی صلح و ثبات را با پشتیبانی از بازسازی نیرو‌های خودی اوکراین تقویت خواهند کرد.»

طرح‌های اولیه برای «نیروی چندملیتی اوکراین» ماه گذشته تدوین شد، پس از آنکه فرماندهان نظامی در پاریس گردهم آمدند تا درباره راهبردی مشترک با اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا و بیش از ۲۰۰ برنامه‌ریز هماهنگ شوند.

لحظاتی پیش از فرود ترامپ در آلاسکا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نوشت که روز شنبه «برای همه در اروپا زود آغاز خواهد شد»، زیرا رهبران به نشست آلاسکا واکنش نشان می‌دهند.

زلنسکی با بیان اینکه به هماهنگی با شرکایش در اروپا ادامه می‌دهد، افزود: «روسیه باید جنگی را که خود آغاز کرده و سال‌ها ادامه داده پایان دهد. کشتار‌ها باید متوقف شود. نشستی میان رهبران ضروری است – دست‌کم میان اوکراین، آمریکا و طرف روس – و دقیقاً در چنین قالبی است که می‌توان به تصمیمات مؤثر رسید.»

پوتین در سخنرانی مطبوعاتی گفت: او ترامپ را در باند فرودگاه «همسایه عزیز» خطاب کرده و افزود: «کشور‌های ما هرچند با اقیانوس‌ها جدا شده‌اند، همسایگان نزدیکی هستند.»بر اساس ترجمه رسانه‌ها، پوتین اشاره کرد که «وضعیت اوکراین به تهدید‌های اساسی علیه امنیت ما مرتبط است.»

ترامپ هم که در کنار پوتین و مقابل عبارت «در پی صلح» ایستاده بود، گفت: «هنوز کاملاً به هدف نرسیده‌ایم، اما پیشرفت‌هایی حاصل شده است.» او تأکید کرد «توافقی وجود ندارد تا زمانی که توافقی نهایی شود» و افزود: «به زودی با ناتو تماس می‌گیرم. من با افراد مختلفی که مناسب می‌دانم تماس خواهم گرفت و البته با رئیس‌جمهور زلنسکی هم صحبت خواهم کرد و او را در جریان نشست امروز قرار می‌دهم.»

در پایان این دیدار، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «خیلی زود با شما صحبت خواهیم کرد و احتمالاً دوباره شما را خیلی زود ملاقات خواهیم نمود.» پوتین هم پاسخ داد: «دفعه بعد، در مسکو.» ترامپ در پاسخ گفت: «این موضوع جالبی است. بابت این حرف کمی انتقاد خواهم شنید. اما احتمال می‌دهم چنین دیداری رخ دهد.»

دونالد ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری برای ترک آلاسکا به فاکس‌نیوز گفت «بسیاری از مسائل مورد مذاکره قرار گرفت»؛ او این دیدار را «بسیار گرم و دوستانه» توصیف کرد و گفت: کشور‌های اروپایی در هر توافقی نقشی خواهند داشت، اما تأکید اصلی بر زلنسکی است «که کار را به سرانجام برساند.» ترامپ گفت: انتظار دارد رهبران روسیه و اوکراین دیدار کنند، شاید با حضور خودش.

کرملین پیش‌تر گفته بود این دو تنها زمانی ملاقات خواهند کرد که توافقی برای امضا آماده باشد.