رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان گفت: درمانگاه تخصصی سطح۲ هلال احمر این استان پس از یازده روز ارائه خدمت درمانی و امدادی به ۵۸ هزارو ۲۰۳ زائر اربعین حسینی به فعالیت خود در طریق الحسین (ع) پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حکمت اله هاشمی افزود: کادر درمانی درمانگاه تخصصی سطح ۲ هلال‌احمر استان ۵۸ هزار و ۲۰۳ خدمت در بخش‌های تخصصی، پزشک عمومی، روانشناسی، اورژانس، پرستاری و داروخانه به زائران اربعین حسینی ارائه دادند.

وی گفت: این خدمات در ۱۱ روز از ۱۲ تا ۲۳ مرداد ماه امسال با ۴۵ نفر کادر درمانی شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، روانشناس، پرستار، پیراپزشک، تکنسین فوریت‌های پزشکی، تکنسین دارویی، نجاتگر و کادر اجرایی است که به‌صورت رایگان به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان گفت: ارائه خدمات درمانی جمعیت هلال‌احمراستان در عمود ۷۴۳ بین شهر نجف و کربلا به صورت شبانه‌روزی انجام شد.

وی ادامه داد: هلال‌احمر استان اربعین امسال برای سومین سال اقدام به برپایی درمانگاه تخصصی سطح ۲ در کشور عراق برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی کرده بود.

رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان گفت: آمبولانس‌ها به همراه نیرو‌های عملیاتی امداد و نجات نیز در درمانگاه تخصصی سطح ۲ مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، زائران را برای دریافت خدمات بیمارستانی به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: علاوه بر تیم درمانی و تیم ثابت عملیاتی هلال‌احمر زنجان، اکیپ‌های سیار امدادی همراه با آمبولانس نیز در مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر هستند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به امدادرسانی بپردازند.