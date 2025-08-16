پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی خراسانشمالی گفت: پنج طرح بهزیستی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال هفته دولت امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صادق جعفری گفت: خانه نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ساختمان جدید اداره بهزیستی شهرستان جاجرم و افتتاح اداره بهزیستی مانه از مهمترین این طرحها است.
وی افزود: مرکز نگهداری کودکان «ثریا» با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال هفته بهزیستی امسال به بهره برداری رسید، این مرکز با حمایت خیرین، تحولی در نگهداری از کودکان بیسرپرست ایجاد خواهد کرد.
جعفری در ادامه گفت: سال گذشته ۴۸ کودک به خانوادههای دارای صلاحیت و نگهداری واگذار شد و ۳۷۲ فرزند امدادبگیر نیز زیرپوشش این اداره کل قرار دارند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی افزود: همچنین ۲۲۰ فرزند بدسرپرست و بیسرپرست که سن آنها از شیرخوارگی تا ۱۸ سال است در ۱۴ مرکز نگهداری کودکان نگهداری میشوند.
۲۵ هزار و ۴۳۷ معلول جسمی حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی زیر پوشش بهزیستی خراسانشمالی قرار دارند و همچنین ۴۶ هزار و ۱۰۷ خانواده شامل ۱۲۴ هزار نفر از خدمات این نهاد حمایتی بهرهمند میشوند.