پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران بیان کرد: سال گذشته فقط پالایشگاه تهران با ۱۹ میلیون مترمکعب پساب بوده که معادل ۴.۸ درصد کل تولید پساب شده است و قراردادهای جدیدی با صنایع بزرگ منعقد شده تا سهم آنها از پساب افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی مصرزاده گفت: از مهمترین راهکارها برای حفظ منابع آبی استفاده از پساب تصفیهشده در مصارف غیرشرب بهویژه آبیاری فضای سبز بوده و ۱۱ تصفیهخانه فاضلاب در تهران فعال هستند که در سال گذشته توانستهاند ۳۹۰ میلیون مترمکعب پساب تولید کنند.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: سال گذشته فقط پالایشگاه تهران با ۱۹ میلیون مترمکعب پساب بوده که معادل ۴.۸ درصد کل تولید پساب شده است و قراردادهای جدیدی با صنایع بزرگ مانند منعقد شده تا سهم آنها از پساب افزایش یابد.
وی گفت: در افق طرح تهران برای مدیریت بهینه پساب به ۲۲ تصفیهخانه فاضلاب نیاز دارد که از این تعداد ۱۱ تصفیه خانه در حال بهره برداری است و ۳ تصفیه خانه توسعه یافته ،۸ تصفیه خانه جدید نیز باید ساخته شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، مطابق ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه هفتم و همچنین قانون هوای پاک، صنایعی که در محدوده پوشش تصفیهخانههای فاضلاب قرار دارند، موظف به استفاده از پساب هستند.
مصرزاده افزود: همه صنایع، به جز صنایع غذایی و بهداشتی، میتوانند از پساب در فرآیندهای صنعتی استفاده کنند. حتی این صنایع نیز قادرند از پساب برای آبیاری فضای سبز محوطه خود بهره ببرند.