پخش زنده
امروز: -
امروز وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس موجب مواج شدن دریا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: همچنین وزش بادهای جنوب شرقی موجب محدودیت در رفت و آمدهای دریایی و بروز گرد و غبار در سواحل غربی و برخی جزایر میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، ناپایداری جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان جمعه ۲۴ مرداد
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: سرعت وزش باد در مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز و شرق خلیج فارس به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد: شناورهای سبک و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها صورت گیرد.
وی گفت: از روز یکشنبه ادامه وزش بادهای جنوب شرقی به ویژه در ساعات صبح تا ظهر در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان یک تا ۲ درجهای دما پیش بینی میشود.