به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به سیاستهای سازمان با رویکرد کاهش مصرف آب، آبیاری میکرو در مزارع توسعه یافته است و ۹۰ درصد از مزارع سه هزار هکتاری گوجه فرنگی در استان با نوار تیپ آبیاری می‌شود.

محمد رضا اصغری، با اشاره به کاهش تولید این محصول در مقایسه با پارسال افزود: پیش بینی می‌شود، امسال حدود ۲۱۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع استان برداشت شود.

اصغری اظهارکرد: ظرفیت کارخانجات صنایع تبدیلی، استان ۵۵۰ هزار تن در سال و مصرف سرانه استان به صورت تازه خوری و فرآوری شده حدود ۱۷۵ هزار تن است.

وی، با اشاره به نقش اساسی آذربایجان‌غربی در تولید محصول گوجه فرنگی گفت: محصول تولیدی در استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی می تواند بخشی از نیاز سایر استانها و حتی کشورهای همسایه را تأمین کند.

اصغری افزود: ارقام مورد کشت در استان همگی از ارقام هیبرید پر محصول بوده و شامل ارقام اونا، سوپرلونا، متین ،کارن، کمودر، کامنتا، ۸۳۲۰، سان ست، سما، سوپر چف، نائل و باسیمو است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، شاهیندژ بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده اند.