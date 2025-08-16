به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز خدمت قوه قضاییه جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران در محل برگزاری نماز جمعه واقع در مصلای امام خمینی با حضور دو نفر از کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی برگزار شد.

با تاکید رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم میز خدمت قضایی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران نماز جمعه تهران با حضور دو نفر از کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، جمعه مرداد از ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۴:۳۰ در مصلای حضرت امام خمینی برگزار شد.

سید علی اصغر رفاهی مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره برگزاری میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه تهران توسط کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه همکاران ما از اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه به نوبت هر هفته جمعه‌ها توسط دو نفر از همکاران اداره کل به صورت برنامه ریزی شده در محل اقامه نمازجمعه در خدمت مردم شریف و هموطنان عزیز بوده و به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعه‌کنندگان و نمازگزاران رسیدگی کرده و راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را درباره مشکلات و خواسته هایشان ارائه کرده و چنانچه درخواستی کتبی داشته باشند جهت رسیدگی در اداره کل تحویل می‌گیرند، در این نماز جمعه نیز همکاران اداری ما در میز خدمت نماز جمعه تهران واقع در مصلای حضرت امام خمینی حضور داشته و به مشکلات حقوقی و قضایی ۴۰ نفر رسیدگی و ۱۵ فقره درخواست کتبی دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه افزود: مراجعه کنندگانی که نیاز به ملاقات حضوری با مدیران و مسئولان عالی قضایی داشتند در فهرست ملاقات قرار خواهند گرفت و در زمان حضور مسئولان قضایی مربوطه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه با آنها تماس گرفته خواهد شد، مراجعه کنندگانی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند درخواستشان اخذ و ان شاءالله در اسرع وقت با مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این رابطه مکاتبه و نتیجه به درخواست کنندگان ابلاغ خواهد شد. همچنین مراجعه کنندگانی که نیاز به ملاقات با سایر مسئولان قضایی استان‌ها داشتند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

رفاهی گفت: درخواست‌های اخذ شده در این میز خدمت با رویکرد حل مسأله پیگیری و بررسی و نتایج نهایی در اسرع وقت به درخواست کنندگان و مراجعه کنندگان ابلاغ خواهد شد. متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از رئیس قوه قضاییه و سایر مسؤلان عالی قضایی و پیشنهادات و انتقادات مد نظر خود را به صورت کتبی به نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه مستقر در محل میز خدمت نماز جمعه تقدیم کنند.