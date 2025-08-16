پخش زنده
امروز: -
به پشت خوابیدن میتواند از دردهای کمر و گردن جلوگیری کند و همچنین باعث کاهش استرس و پیشگیری از چروک شدن پوست صورت و گردن شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، زمانی که به تختان میروید، احتمالاً ژست خواب خود را زیاد رها نمیکنید. اگر چه ممکن است به نظر برسد که تفاوت چندانی ایجاد نکند، اما موقعیت خواب شما میتواند تاثیری بر سلامتتات داشته باشد و مشخص شده که بهترین راه برای خوابیدن بر پشت است.
اگر در حال حاضر به پشت خود نمیخوابید، تنها نیستید. تنها ۸ درصد از مردم بر پشتشان میخوابند. به پشت خوابیدن، روی شکم، به پهلو یا به شکل جنینی جزو وضعیتهای معمول خواب است، اما آیا میدانید که بهترین نوع خوابیدن کدام یک میباشد و کدامیک به سلامت پوست ما کمک میکند؟
به پشت خوابیدن چه مزایایی دارد؟
۱. مسائل کمتر مربوط به گردن / کمر:
خوابیدن به پشت میتواند به مشکلات گردن و کمر کمک کند، چون بدن شما صاف است و وزن شما به طور یکنواختتر توزیع میشود. این کار میتواند به شما کمک کند استرستان را کاهش دهید، به خصوص اگر از بالشهای اضافی استفاده کنید. میتوانید با قرار دادن بالش زیر زانوهایتان و همچنین سر خود به این موقعیت دست یابید.
۲. فشار کمتر بر روی ماهیچه ها:
خوابیدن به پشت میتواند به کاهش تنش ماهیچهای در گردن، شانهها و دیگر ماهیچههای اطراف کمک کند. میتواند به هر گونه درد ماهیچهای کمک کند، و به شما کمک میکند تا بهتر بخوابید. استراحت کردن ماهیچههای شما با تسکین تنش میتواند کیفیت خوابتان را بهبود بخشد و حتی به بی خوابی شما کمک کند.
۳. چروک کمتر بر روی صورت:
این خطوط اغلب در امتداد شقیقه ها، اطراف چشم ها، ناحیه جانبی و اطراف دهان ظاهر میشوند. هم چنین میتواند به جلوگیری از عدم تقارن صورت کمک کند. خوابیدن به پشت به استراحت بدن شما کمک میکند، التهاب را کاهش میدهد و منجر به نتایج بهتر برای گردش خون در صورت میشود و کاهش التهاب به رشد سلولهای پوستی کمک میکند.
این روش به پوست شما برای خلاص شدن از سلولهای مرده اش کمک میکند و فضایی را برای سلولهای جدید فراهم میکند.
۴. چروک کمتر گردن:
علاوه بر چین و چروک کمتر روی صورت، خوابیدن به پشت میتواند به شما کمک کند چین و چروک کمتری روی گردنتان داشته باشید. اعمال فشار به همان ناحیه پوست، کلاژن را میشکند که منجر به این خطوط ناخواسته میشود و از آنجا که شما سر خود را به سینه تان نگذاشتید، گردنتان صاف است، که به آن کمک میکند که چروک کمتری داشته باشد.
۵. چیزهای کمتر روی بالش:
اگر شما یک کرم شب گران قیمت دارید و میزنید و نمیخواهید نیمی از آن را به روبالشتان منتقل کنید، این نوع خوابیدن برایتان مناسب است. علاوه بر مالیده شدن کرمهای شب به روبالشی، یک روبالشی کثیف ممکن است حاوی باکتریهای مضری باشد که عامل مشکلاتی برای شما خواهد شد. بهترین کار این است که حداقل ۲۰ دقیقه قبل از رفتن به رختخواب کرمتان را بزنید تا وقت برای جذب شدن داشته باشد.
۶. تورم کمتر روی صورت شما:
خوابیدن به پشت میتواند به کاهش هر گونه تورم صورت و یا پف کردن اطراف چشمها کمک کند. زمانی که افراد سر خود را روی یک بالش زیر گردن خود میگذارند، این تورم به میزان قابل توجهی به حداقل میرسد.
وقتی که بر روی تمام صورت یا سمت خاصی از صورت خود بخوابید، سیالات در آن مناطق میمانند و این احساس را القا میکنند که این مناطق کمی متورم هستند - که البته موقتی است. بعد از یک خواب خوب به پشتتان، باید احساس اعتماد به نفس این را داشته باشید که بگویید اینگونه بیدار شدم.