آزادی ۲۰ زندانی از زندان قائم‌شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با اربعین حسینی، مراسمی معنوی با حضور مدیرکل زندان‌های مازندران، جمعی از کارکنان و سربازان وظیفه همراه با آزادی ۲۰ زندانی در زندان قائم‌شهر برگزار شد.

در این آیین، زیارت عاشورا قرائت شد و موکب عزاداری برپا گردید؛ فضایی آکنده از معنویت و عشق حسینی، که حال و هوای زندان را دگرگون کرد.

در ادامه‌ی مراسم، با رأفت اسلامی و پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۰ زندانی واجد شرایط از بند رهایی یافتند و فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به جامعه و جمع خانواده پیدا کردند.

آیین آزادی زندانیان، با حضور مسئولان و در فضایی آمیخته با اشک و امید برگزار شد؛ تجلی بخشش، توبه، و آغاز راهی نو در سایه‌ی نام امام حسین (ع).

مقداد بهرامی و گزارشی از این مراسم: