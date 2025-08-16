آیین عزاداری اربعین حسینی همراه با آزادی ۲۰ زندانی در قائمشهر برگزار شد
آزادی ۲۰ زندانی از زندان قائمشهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با اربعین حسینی، مراسمی معنوی با حضور مدیرکل زندانهای مازندران، جمعی از کارکنان و سربازان وظیفه همراه با آزادی ۲۰ زندانی در زندان قائمشهر برگزار شد.
در این آیین، زیارت عاشورا قرائت شد و موکب عزاداری برپا گردید؛ فضایی آکنده از معنویت و عشق حسینی، که حال و هوای زندان را دگرگون کرد.
در ادامهی مراسم، با رأفت اسلامی و پیگیریهای انجامشده، ۲۰ زندانی واجد شرایط از بند رهایی یافتند و فرصت دوبارهای برای بازگشت به جامعه و جمع خانواده پیدا کردند.
آیین آزادی زندانیان، با حضور مسئولان و در فضایی آمیخته با اشک و امید برگزار شد؛ تجلی بخشش، توبه، و آغاز راهی نو در سایهی نام امام حسین (ع).
مقداد بهرامی و گزارشی از این مراسم: