مدیرکل کمیته امداد لرستان از راه اندازی پنج نیروگاه خورشیدی برای مددجویان در استان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت:پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات در شهرهای کوهدشت، سپیددشت، بروجرد، پلدختر و منطقه طراحان در حال ساخت است.
جلال شیخ پور با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاههای خورشیدی در حوزه اشتغال افزود: ۵۰ درصد از طرحهای اشتغالزایی به ساخت نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته و هدفگذاری ما ایجاد ۴۵ مگاوات انرژی خورشیدی با مشارکت دستگاههای مرتبط مانند شرکت توزیع برق و منابع طبیعی است.
مدیرکل کمیته امداد لرستان بیان کرد: این طرحها علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، به ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهند کرد.