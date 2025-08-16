به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت:پنج نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات در شهرهای کوهدشت، سپیددشت، بروجرد، پل‌دختر و منطقه طراحان در حال ساخت است.

جلال شیخ پور با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در حوزه اشتغال افزود: ۵۰ درصد از طرح‌های اشتغال‌زایی به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و هدف‌گذاری ما ایجاد ۴۵ مگاوات انرژی خورشیدی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط مانند شرکت توزیع برق و منابع طبیعی است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان بیان کرد: این طرح‌ها علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، به ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهند کرد.





