از ایرانیان سراسر جهان دعوت میشود با حضور در رویداد فرهنگی «ایران در قاب اربعین»، جلوهای دیگر از عشق به میهن را در مسیر عشق حسینی ثبت و به جهانیان معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویداد فرهنگی «ایران در قاب اربعین»، با هدف به تصویر کشیدن پیوند قلبی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری، از تمامی هموطنان مقیم خارج که در پیادهروی عظیم اربعین حضور داشتند، دعوت میکند تا تجربههای شخصی و نمادهای یادآور ایران را در قالب آثار مختلف با این رویداد به اشتراک بگذارند.
شرکتکنندگان میتوانند تصاویری از لحظاتی که در مسیر پیادهروی اربعین آنها را به یاد ایران انداخته، به همراه چند جمله در توصیف حس و حال شخصی خود ارسال کنند.
قالبهای آثار ارسالی شامل ۱: نوشتاری: دلنوشته، نامه به ایران، شعر، یا داستان کوتاه (حداکثر ۵۰۰ کلمه). ۲: صوتی: پیام صوتی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) حاوی دلنوشته یا شعر و ۳: تصویری: ویدئوی کوتاه (حداکثر ۲ دقیقه) شامل پیام، شعرخوانی، یا ابراز احساسات، همچنین عکس است.
نحوه ارسال آثار از راههای ارتباطی زیر امکان پذیر است:
ایمیل: Hamvatan.ir۱۴۰۴@gmail.com
واتساپ: whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۶HDsi۴SpkIAdn۳Bq۰Y
بله: ble.ir/join/۴HJSmw۸۵sX
تلگرام: t.me/+v۲۲q۸rwA-hI۲OGI۰
ایتا: eitaa.com/hamvatan۱۴۰۴
مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (مطابق با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی) است و آثار برتر به مرحله نهایی جایزه جهانی اربعین راه خواهند یافت.
مجموعهای از بهترین دلنوشتهها و آثار منتخب (با ارائه مدارک شناسایی معتبر) در قالب کتابچهای الکترونیکی و چاپی منتشر خواهد شد.